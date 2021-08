per Mail teilen

Nach einem Zusammenstoß am Mittwoch mit drei Schwerverletzten in Jettingen-Scheppach ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts. Im Mittelpunkt steht ein Handygespräch.

Nach einem Zusammenstoß mit drei Schwerverletzten in Jettingen-Scheppach laufen Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts (Sujetbild). dpa Bildfunk Friso Gentsch

Nach Mitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat der 23-Jährige den Frontalzusammenstoß, bei dem am Mittwochabend ein 51und 54 Jahre altes Ehepaar im entgegenkommenden Wagen schwer verletzt wurde, vorsätzlich verursacht. Dies hätten Vernehmungen ergeben, hieß es dazu. Das Amtsgericht Memmingen hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Ermittlungen zu Handygespräch unmittelbar vor der Kollision

Der junge Mann hatte demnach im Kreis Günzburg am Ortsausgang von Jettingen kurz nach 18 Uhr einen Pkw überholt. Anstatt dann aber wieder nach rechts einzuscheren, blieb er auf der linken Seite und fuhr frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Wie die Staatsanwaltschaft Memmingen dem SWR auf Nachfrage sagte, laufen Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Im Mittelpunkt stehe die Frage, worüber sich der 23-Jährige vor dem Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden 32-Jährigen am Handy unterhalten hat. Unklar ist noch, ob der 23-Jährige dabei seine Tat ankündigte.

Der 23-Jährige kam nach dem von ihm verursachten Frontalzusammenstoß mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und war zunächst nicht vernehmungsfähig.

Kriminalpolizei sucht Zeugen zur Fahrweise des 23-Jährigen

Unterdessen sucht die Kriminalpolizei Neu-Ulm weitere Zeugen, die Angaben zur "auffällig rasanten Fahrweise" des Tatverdächtigen machen können. Insbesondere die Insassen des kurz nach dem Ortsende von Jettingen überholten Autos werden gebeten, sich zu melden.