Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich in der Nacht auf Mittwoch bei der Polizei in Ulm gemeldet und einen Unfall zugegeben. Nach Polizeiangaben war der 33-Jährige am Dienstagabend mit seinem Auto gegen einen anderen Wagen gefahren und danach geflüchtet. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.