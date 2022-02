Mehrere Autofahrer bedroht: 29-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

per Mail teilen

Ein 29-Jähriger soll am Wochenende im Kreis Heidenheim und im Alb-Donau-Kreis mehrere Autounfälle verursacht und Fahrer mit einem Messer bedroht haben. Jetzt ist er in die Psychiatrie eingeliefert worden.

Ein Richter hat die Unterbringung angeordnet. Der Mann sei in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Polizisten hatten den Mann am Sonntag nach einer stundenlangen Flucht im Gerstetter Teilort Dettingen (Landkreis Heidenheim) festgenommen.

Nach stundenlanger Flucht durch den Alb-Donau-Kreis und den Kreis Heidenheim wurde der mutmaßliche Täter von der Polizei gefasst. Markus Brandhuber

Auseinandersetzungen im Kreis Heidenheim und dem Alb-Donau-Kreis

Zuvor soll er mit einem 19-Jährigen auf einem Parkplatz auf der A8 bei Dornstadt-Temmenhausen (Alb-Donau-Kreis) in Streit geraten sein. Er beschädigte demnach dessen Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich laut Polizei auf einer Landstraße zwischen Weidenstetten und Lonsee-Ettlenschieß (Alb-Donau-Kreis). Dort soll er einen 33-jährigen Autofahrer angehalten und ihn mit einem Messer zum Aussteigen gezwungen haben. Dann sei er mit dessen Wagen davongefahren.

Später sei der Mann in Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) mit dem Wagen eines 46-Jährigen zusammengestoßen. Auf der Flucht fuhr er sich mit dem Auto auf einem Feldweg fest und floh zu Fuß.

Einen 63-Jährigen bedrohte er später in Gerstetten-Dettingen (Landkreis Heidenheim) ebenfalls mit einem Messer und raubte auch dessen Auto, wie die Polizei mitteilte. Doch auch mit diesem Wagen baute der Mann einen Unfall und floh erneut zu Fuß.

Polizei findet mehrere Messer

Nach Hinweisen von Zeugen gelang es der Polizei schließlich, den Mann am Abend festzunehmen. Parallel hatte sie die Autofahrer über den Verkehrsfunk gewarnt, keine Anhalter mitzunehmen. Bei den Mann aus dem Raum Mönchengladbach fand die Polizei mehrere Messer.