Mieter dürfen vom Vermieter Einsicht in Original-Rechnungsbelege verlangen. Mit diesem Urteil gab der Bundesgerichtshof in Karlsruhe Klägern aus dem Raum Günzburg Recht. Die Mieter hatten von ihrem Vermieter die Einsicht in Betriebskostenabrechnungen verlangt. Der Vermieter hatte nur Belegkopien vorgelegt. Der Bundesgerichtshof bestätigte mit dem Urteil zuvor ergangene Urteile.