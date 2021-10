Hellenstein-Gymnasium Heidenheim: Strenge Regeln gegen Corona-Ausbruch

Steigende Inzidenzen und gelockerte Maskenpflicht - auch am Heidenheimer Hellenstein-Gymnasium sorgt das für Diskussionen. Strenge Regeln sollen einen Corona-Ausbruch verhindern.

Englisch-Stunde in der zwölften Klasse am Heidenheimer Hellenstein-Gymnasium. Schülerin Helena Roth hält vor der Klasse eine Präsentation - mit Maske. Das ist die Regel. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sitzen vor ihr - ohne Maske. Helena Roth ist froh darüber: "Es ist wieder ein befreienderes Gefühl, man fühlt sich nicht so versteckt. Es ist angenehmer, so den ganzen Tag zu sitzen."

Dass die 7-Tage-Inzidenzwerte derzeit auch bei jungen Menschen hoch sind, beobachtet die Abiturientin mit gemischten Gefühlen.

"Man hat schon immer die Angst, dass man Corona bekommt. Aber irgendwie hat man gelernt damit zu leben. Wenn’s kommt, dann kommt’s."

Hohe Inzidenzwerte plus Grippewelle - Englisch-Lehrerin Trixi Thomas ist sich nicht sicher, ob die Lockerung der Maskenpflicht die richtige Entscheidung war. Zum einen, sagt die Lehrerin, sei es komisch, weil sie die meisten Schülerinnen und Schüler noch nie ohne Maske gesehen habe. Zum anderen sei es auch ein komisches Gefühl, denn sie unterrichte in so vielen Klassen, da mache sie sich schon Gedanken.

"Dann gehe ich immer wieder in eine neue Klasse ohne Maske...ist das sinnvoll? Schließen wir die Schulen bald wieder?"

Im Landkreis Heidenheim ist aktuell keine Klasse in Quarantäne, teilte Christoph Bauer vom Gesundheitsamt Heidenheim mit Hinweis auf die derzeitige Vorgehensweise bei Corona-Fällen mit. Wenn ein Schüler aus einer Klasse positiv getestet werde, komme nicht die ganze Klasse in Quarantäne. Dies trete erst in Kraft, sobald fünf Personen oder 20 Prozent der Gruppe positiv getestet wurden.

"Wenn es bei dem einen positiven Fall bleibt, begibt sich die ganze Klasse in eine sogenannte Kohorte - heißt, sie mischt sich nicht mehr mit anderen Klassen, darf aber weiterhin am Schulalltag teilnehmen."

Außerdem müssten sich die Schülerinnen und Schüler fünf Schultage in Folge auf Corona testen.

Am Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim geht das Konzept bislang gut auf, meint Rektor Holger Nagel. Seit den Sommerferien habe es drei bis vier Kohorten-Pflichtfälle gegeben.

"Wir hatten keine Ausbrüche bislang, nur Einzelfälle."

Damit das so bleibt, werden die Regeln am Hellenstein-Gymnasium streng befolgt: Maskenpflicht, sobald man aufsteht, drei Mal die Woche testen, alle 20 Minuten Lüften - egal bei welcher Außentemperatur. Denn in den Fernunterricht möchte niemand mehr.