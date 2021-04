Das Ulmer Impfzentrum könnte täglich fast doppelt so viele Menschen gegen das Coronavirus impfen, wie momentan wegen des Impfstoffmangels möglich ist. Die Verantwortlichen loben aber die Abläufe.

Wie das Deutsche Rote Kreuz drei Monate nach Eröffnung des zentralen Impfzentrums mitteilte, verlief der Betrieb in den Ulmer Messehallen sehr geordnet und ruhig. Im Zentralen Impfzentrum in Ulm und im dazugehörigen Kreisimpfzentrum sind - Stand Sonntagabend - bisher rund 123.000 Frauen und Männer geimpft worden.

In den Ulmer Messehallen sind seit Ende Januar 123.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden SWR Maren Haring

Laut DRK war durch den Impfstoffmangel bislang nur ein Betrieb '"mit angezogener Handbremse" möglich. Aktuell werden täglich rund 2.400 Termine vergeben, ein Viertel davon übernehmen mobile Impfteams. Durch den viertägigen Stopp von Astrazeneca im März haben sich laut den Verantwortlichen nur wenige Menschen verunsichern lassen.

Keine Osterpause

In den kommenden Wochen soll die gesamte Impfstoffmenge deutlich erhöht werden, sagte der medizinische Leiter des Zentrums Bernd Kühlmuß am Montag. Über Ostern wird ihm zufolge keine Impfpause eingelegt.

OB lobt die Mitarbeiter

Derzeit sind täglich 125 Männer und Frauen des Deutschen Roten Kreuzes beim Impfzentrum im Einsatz. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch bedankte sich bei bei der Bilanz-Pressekonferenz für die sehr motivierte und tolle Arbeit. Gleichzeitig bat er um ihr Durchhaltevermögen, um die Pandemie in Griff zu kriegen.

Wohnortnaher Impftermin abgesagt

Der Impfstoffmangel hat unterdessen auch Auswirkungen auf die Arbeit der mobilen Teams. So teilte der Landkreis Biberach am Montag mit, dass es zunächst keine Impfungen von über 80-jährigen Menschen an ihren Wohnorten geben werde. Der Termin am 17. April für die ältesten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Biberach sowie der Gemeinden Ummendorf, Hochdorf und Eberhardzell ist abgesagt worden.