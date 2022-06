Nach Corona: Wieder Fronleichnamsfeiern- und prozessionen

Nach zwei Jahren Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gibt es am Donnerstag zwischen Ostwürttemberg und Oberschwaben wieder in vielen katholischen Gemeinden Fronleichnamsfeiern- und prozessionen. Mancherorts werden "Notlösungen" aus der Corona-Zeit beibehalten. So gibt es etwa in Schelklingen und Neu-Ulm wieder die Mitmachaktion "Blumenteppich im Pizzakarton" - ein buntes Mosaik aus mit Blumen geschmückten Schachteln anstelle der traditionell ausgelegten farbenprächtigen Blumenteppiche. Diese gibt es dagegen in Westerheim (Alb-Donau-Kreis): Donnerstagmorgen ab 6 Uhr werden sie am Prozessionsweg ausgelegt; erwartet werden später tausende Gläubige. Zum Beispiel auch in Ellwangen, Abtsgmünd und Giengen-Burgberg finden nach dem Gottesdienst Prozessionen und Feiern statt. In Lauchheim (Ostalbkreis) bereitet sich die Bürgerwehr bereits am Mittwochabend mit Marsch- und Schießübungen darauf vor, die Fronleichnamsprozession zu begleiten.