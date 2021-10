Nach dem Feuer vergangenen Sonntag in einer Arztpraxis in Bopfingen im Ostalbkreis wird derzeit geprüft, ob als vorübergehender Ersatz eine Art Notpraxis eingerichtet werden kann. In einem Container oder einem leerstehenden Laden, so Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler (CDU). Die Stadt wolle solche Bemühungen unterstützen. Vorerst werden Patienten von anderen Hausärzten versorgt. Bei dem Feuer in der Arztpraxis war am Sonntag ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden.