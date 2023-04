Ein zunächst unbekannter Mann hatte am Dienstagabend in Ulm drei Jugendliche angegriffen und teilweise schwer verletzt. Die Polizei meldet jetzt einen Fahndungserfolg.

Am Dienstagabend sind drei Jugendliche bei einer Unterführung der B10 in Ulm von einem Mann aus einer Gruppe heraus angegriffen worden. Ein 17-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer konnte zunächst unerkannt fliehen. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt, der 24-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, ergab sich bereits am Mittwoch ein Tatverdacht gegen den 24-Jährigen aus Ulm. Er wurde noch am selben Tag festgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll er sich mit zwei 23-jährigen Männern und einer 23-jährigen Frau am Dienstagabend bei der Unterführung der B10 in der Ulmer Weststadt aufgehalten haben.

Zustand des 17-Jährigen weiter kritisch

Dort traf die Gruppe mit den drei Jugendlichen zusammen - zwei 17-Jährigen und einem 16-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige einem der 17-Jährigen erst mit der Faust ins Gesicht und dann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Die zerbrach dabei. Danach soll der 24-Jährige mit der zerbrochenen Flasche auf den Hals des zweiten 17-Jährigen eingestochen haben. Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt, sein Zustand ist laut Polizei auch am Donnerstag noch kritisch.

Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft, alle anderen beteiligten Personen sind inzwischen ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind dagegen im Moment noch unklar.