NABU Wintervogelzählung: Spatzen noch vorne

In Ulm und im Alb-Donau-Kreis haben im Januar Vogelfreunde mehr als 17.000 Wintervögel gezählt. Der Naturschutzbund NABU in Ulm sieht weiterhin die Notwendigkeit, Vögel mehr naturnahe Räume in Gärten und Parks zu bieten. Am häufigsten wurde der Haussperling gezählt. Auch wenn die Zahl der Spatzen-Sichtungen im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gesunken ist. Auf Platz 2 landete im Alb-Donau-Kreis der Feldsperling, im Ulmer Stadtgebiet war es die Amsel – die Amsel-Population hat sich laut NABU offenbar von einem bis 2018 grassierenden Virus erholt. Zugenommen habe die Sichtung von typischen Waldvogelarten wie Eichelhäher und Buntspecht, Kohl- und Blaumeise. Womöglich müssen sie vermehrt Futterstellen in den Siedlungen aufsuchen, so der NABU. Die Vogeldichte liege in Baden-Württemberg mit im Schnitt 34 Vogelsichtungen pro Garten im unteren Mittelfeld.