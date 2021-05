Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch in diesem Jahr kein Nabada in Ulm. Das teilte die Stadt mit. Der traditionelle Wasserumzug ist das Massenereignis am Ulmer Stadtfeiertag Schwörmontag.

Zum Schwörmontag 2019 gab es noch ein Nabada (Archivfoto) SWR Bereits im vergangenen Jahr fiel das Nabada wegen der Corona-Pandemie aus. Eine Sprecherin der Stadt Ulm teilte dem SWR mit, dass das Nabada faktisch abgesagt sei. Das habe auch Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich erwähnt. Eine förmliche Absage sei daher nicht notwendig und auch nicht geplant. Bereits Ende Januar hatte der OB gesagt, dass die Schwörfestlichkeiten nur in "abgespeckter Form stattfinden werden". Schwörmontag in abgespeckter Form Der traditionelle Wasserumzug fällt das zweite Jahr in Folge aus. Andere Bestandteile des Schwörmontags, dieses Jahr am 19. Juli, werde es jedoch geben, hieß es weiter. In welcher Form sei noch unklar. Traditionell hält der Ulmer Oberbürgermeister am Vormittag eine Rede vom Balkon des Schwörhauses am Weinhof. Im vergangenen Jahr war dabei die Zahl der Besucherinnen und Besucher beschränkt worden. Derzeit sei noch nicht sicher, wie viele Menschen dieses Jahr zugelassen werden können. Dies hänge auch von den dann geltenden Bundes- und Landesverordnungen ab. Erst Mitte Juni könne man Genaueres sagen.