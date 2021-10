Totes Baby - mutmaßliche Kindsmutter sagt aus

Die mutmaßliche Mutter eines tot in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis gefundenen Babys hat laut Polizei und Staatsanwaltschaft erste Aussagen gemacht. Die Frau habe ausgesagt, das Kind sei tot gewesen, als es zur Welt kam. Die volljährige Verdächtige habe in der Vernehmung erneut zugegeben, Mutter des Neugeborenen zu sein. Die Ermittlungen zu diesen und weiteren Angaben der Frau dauern noch an. So müssen die Erkenntnisse aus der Vernehmung mit den Obduktionsergebnissen und den vor Ort gesicherten Spuren abgeglichen werden. Details zum Ablauf des Geschehens und zu den Motiven der Frau seien noch nicht bekannt.

Ein Baggerfahrer entdeckte das tote Baby

Ein Baggerfahrer hatte die Leiche des neugeborenen Mädchens Anfang Oktober auf einem Grundstück in Schelklingen-Hütten entdeckt. Wenige Tage später hatten die Ermittler die Verdächtige nach Hinweisen in ihrer Wohnung im Alb-Donau-Kreis festgenommen.