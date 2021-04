In Oberstadion im Alb-Donau-Kreis soll eine 36-jährige Frau ihre beiden Kinder getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mit.

Der Vater hatte demnach am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr die beiden drei und sechs Jahre alten Kinder tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Die Polizei fahndete kurz darauf mit einem Großaufgebot nach der Mutter der Kinder. Sie sei wenig später vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Mutter nicht vernehmungsfähig

Die Frau war demnach nicht vernehmungsfähig. Weshalb sich der Verdacht gegen die Mutter richtet, wollte die Polizei am Montag nicht sagen. Auch zur Todesursache der Kinder machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Kinder angeordnet. Sowohl der Tathergang als auch die Hintergründe der Tat seien noch unklar, sagte eine Sprecherin.