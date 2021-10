Totes Baby in Schelklingen: Mutter des Kindes gefunden

Fünf Tage nach dem Fund eines toten Babys auf einem Grundstück in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ist die Mutter des Kindes gefunden worden. Das teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Ein Baggerfahrer hatte den Leichnam des Kindes am vergangenen Freitag bei Arbeiten auf einem Grundstück in Schelklingen-Hütten in seiner Baggerschaufel entdeckt. Seitdem suchte die Polizei Zeugen und war am Wochenende von Haus zu Haus gegangen, um auf die Spur der Mutter des Kindes zu kommen.

Auf diesem Grundstück in Schelklingen-Hütten hatte ein Baggerfahrer vergangenen Freitag die Leiche eines Babys gefunden. SWR Oliver Schmid

Im Laufe des Montags habe es dann Hinweise auf eine junge Frau aus dem Alb-Donau-Kreis gegeben, hieß es in einer Mitteilung. Die Frau habe inzwischen in einer ersten Befragung zugegeben, die Mutter des Kindes zu sein. Bevor es zu weiteren Befragungen komme, werde ihr nun zunächst ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Details zur Tat und zum Motiv der jungen Frau seien noch nicht bekannt.

Polizei: Leichnam eines offenbar neugeborenen Mädchens

Die bisherigen Ermittlungen hatten laut Polizei ergeben, dass es sich um den Leichnam eines offenbar neugeborenes Mädchen handelt und dass dieser vermutlich vergraben wurde. Ob das tot aufgefundene Baby seit Tagen, Wochen oder Monaten an der Stelle gelegen habe, sei derzeit nicht klar.