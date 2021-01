Die Polizei in Ulm hat einen mutmaßlichen Tankstellenräuber gefasst. Der 20-jährige Mann soll für zwei Überfälle auf Tankstellen im Ulmer Stadtgebiet im vergangenen November und Dezember verantwortlich sein. Bei den fraglichen Überfällen wartete der Täter, bis die Angestellten allein im Verkaufsraum waren. Dann bedrohte er sie mit einem Messer und floh mit dem erbeuteten Bargeld, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Bei einer Polizeikontrolle passte die Beschreibung auf den 20-Jährigen. Weitere Ermittlungen bestätigten laut Polizei den Verdacht. Der Mann ist nun in Untersuchungshaft. Bei zwei weiteren Überfällen auf Tankstellen in Ulm mit derselben Vorgehensweise ist der Täter noch unbekannt.