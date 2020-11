Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der 28-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft mehrere Einbrüche in Ulm und im Alb-Donau-Kreis verübt haben. Seit Mitte Juni häuften sich Einbrüche in Kindergärten und in Pfarrbüros. Die gemeinsamen Ermittlungen der Kripo in Ulm und Neu-Ulm führten schließlich auf die Spur des bereits polizeibekannten 28-Jährigen aus Ulm, so ein Polizeisprecher. Am Mittwoch soll der Täter erneut in Kindergärten in Ehingen, Schelklingen und Allmendingen eingebrochen sein, bevor ihn die Polizei festnahm. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Bei seinen Taten soll der mutmaßliche Serieneinbrecher mehrere 1.000 Euro Bargeld erbeutet und Sachschaden im fünfstelligen Bereich angerichtet haben.