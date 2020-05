per Mail teilen

Die Polizei hat vermutlich eine Einbruchsserie in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) aufgeklärt. Laut einer Mitteilung konnten die Beamten in der Wohnung eines 15-jährigen Verdächtigen aus dem Kreis Neu-Ulm zahlreiche Beweisstücke sicherstellen. Der Jugendliche soll mindestens für zwei Einbrüche in Bäckereifilialen und einen Raubüberfall auf eine Tankstelle verantwortlich sein.