Die Polizei hat einen Mann gefasst, der am Samstag in eine Firma in Ulm eingebrochen sein soll. Der Einbrecher hatte ein Fenster aufgedrückt und mehrere Räume nach Beute durchsucht. Er fand auch den Schlüssel für ein Firmenauto und fuhr damit weg. Zeugen hatten seine Flucht beobachtet. Die Polizei stellte einen 38-Jährigen wenig später in der Nähe der Firma. Er hatte eine Geldbörse bei sich, die aus dem Einbruch stammte. Er ist inzwischen in Untersuchungshaft.