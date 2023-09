Die Kriminalpolizei hat offenbar eine Brandserie in Burgau im Kreis Günzburg aufgeklärt. Ein 23-jähriger Mann wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Die ersten Feuer brannten am 18. Juni an vier verschiedenen Stellen in Burgau. Die Serie dauerte bis Mitte August und wäre beinahe am Wochenende fortgesetzt worden. Die Handschellen klickten, als der 23-Jährige erneut ein Feuer legen wollte - am vergangenen Sonntag gegen 2:30 Uhr in der Nacht. Er hatte einen Papiercontainer angezündet. Polizeibeamte in Zivil konnten das Feuer löschen, bevor ein Schaden entstand.

Brandserie in Burgau vermutlich aufgeklärt - Motiv bislang nicht bekannt

Die Kripo hatte den jungen Mann aufgrund der Ermittlungen bereits in Verdacht, deshalb wurde er überwacht. Die Beamten konnten ihn auf frischer Tat festnehmen. Er soll für sechs Brände in Burgau verantwortlich sein. Die Art und Weise, wie der Täter vorgegangen ist, hat sich laut Polizei in allen Fällen geähnelt und deutete auf Vorsatz hin. Dabei entstand in zwei Gebäuden und an einem Fahrzeug ein Schaden von rund 200.000 Euro. Sein Motiv ist bislang nicht bekannt. Der 23-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.