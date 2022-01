Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Die Polizei Aalen hat einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Laut Mitteilung soll er für eine Serie an Bränden verantwortlich sein. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, soll in der vergangenen Woche unter anderem zwei Brände auf Terrassen bei Privatwohnungen im Aalener Stadtgebiet gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen erhob Haftbefehl wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und danach in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Polizei ermittelt, ob er auch für weitere Brände in Aalen verantwortlich ist, unter anderem in Schulen und Kindergärten. Bei den Bränden entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 580.000 Euro.