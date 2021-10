Misshandeltes Kleinkind aus Bopfingen im Krankenhaus Aalen gestorben

Im Krankenhaus in Aalen ist am Donnerstagabend ein knapp zweijähriger Junge aus Bopfingen (Ostalbkreis) gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von massiven Misshandlungen aus.

Tatverdächtig ist den Ermittlungen zufolge der 32-jährige Lebensgefährte der Mutter. Ihr 23 Monate altes Kind war am Donnerstagabend im Krankenhaus in Aalen (Ostalbkreis) gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen am Montag mit. Der Junge sei bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand in die Klinik eingeliefert worden.

Obduktion: Junge weist "multiple Verletzungen" auf

Bereits bei der Einlieferung habe der Verdacht bestanden, dass das Kind misshandelt wurde. Deshalb veranlasste die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitag eine Obduktion. Nach dem vorläufigen Ergebnis lagen bei dem verstorbenen Kleinkind "multiple Verletzungen", also Mehrfachverletzungen, vor. Deshalb müsse von "massiven Misshandlungen" ausgegangen werden, heißt es dazu weiter.

Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft

Der tatverdächtige Lebensgefährte der Mutter des Kindes war noch am Freitagabend festgenommen worden. Der 32-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.