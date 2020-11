Millionen für die Münstersanierung

Im Frühjahr war am Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd mit der Außenrestaurierung begonnen worden. Nach Angaben des Münsterbauvereins sollen in den kommenden zehn Jahren insgesamt knapp fünf Millionen Euro in Renovierungsarbeiten investiert werden. Unter anderem soll der Brandschutz für das gotische Münster verbessert werden. Der nahezu original erhaltene Dachstuhl ist aus Holz.