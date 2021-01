Rund 1.000 Menschen müssen im Alb-Donau-Kreises wegen Corona-Mutanten getestet werden. Das teilte das Landratsamt mit. Am Freitag wurden bei zwei weiteren Infizierten Mutanten nachgewiesen.

Dabei handelt es sich um zwei Mitarbeiter bei einem Unternehmen im Ulmer Donautal, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Sie sind in Allmendingen und Blaustein in häuslicher Isolierung.

Insgesamt gibt es momentan fünf Fälle von Infektionen mit Virusvarianten an vier verschiedenen Stellen. Diese verteilen sich laut Landratsamt auf vier Ausbruchsgeschehen. Alle Befunde wiesen demnach die neuartige Mutation nach, welche die Übertragbarkeit des Virus deutlich erhöht.

Erster Mutations-Fall in Schelklingen

Vor allem die Zahl der Kontaktpersonen sei sehr hoch. Der erste Fall einer Coronavirus-Variante war am Mittwoch bekannt geworden. Der Arbeiter lebt in einer Sammelunterkunft auf dem Gelände des St. Konradihaus in Schelklingen. Die Bewohner des Hauses sowie das benachbarte Jugendwohnheim und die Mitarbeiter wurden getestet. Ein Teil der Testergebnisse zeige bereits, dass weitere Bewohner infiziert seien. Der Großteil der Befunde stehe aber noch aus. Ob es sich bei den Infektionen ebenfalls umVirus-Varianten handelt, sei derzeit unklar. Auch die Mutationsanalyse stehe noch aus.

Das Konradihaus in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis wurde teilweise abgeriegelt. Die Bewohner befinden sich in Quarantäne. SWR

Im Arbeitsumfeld des Arbeiters wurde am Freitag großflächig getestet. Dabei handelt es sich um mehrere hundert weitere Arbeiter. Diese leben laut Landratsamt ebenfalls in beengten Sammelunterkünften in anderen Gemeinde - unter anderem in Ulm, Blaubeuren und Oberdischingen. Die Kontaktnachverfolgung laufe auf Hochtouren. Es sei aber damit zu rechnen, dass sich Zahl der Kontaktpersonen weiter erhöhe und damit auch das Ausbruchsgeschehen.

Gesundheitsamt veranlasst Reihentestung

Die zwei neuen Mutations-Infektionen in Allmendingen und Blaustein stehen nach ersten Erkenntnissen nicht im Zusammenhang mit dem Fall in Schelklingen. Die Infektionen sind ebenfalls bei einem Unternehmen im Industriegebiet Donautal ausgebrochen. Das Gesundheitsamt hat eine Reihentestung der gesamten Belegschaft veranlasst. Dies betrifft knapp 200 Menschen.

Bei den anderen Fällen handelt es sich laut Mitteilung um eher kleinere Infektionsgeschehen. Zudem wurden dem Gesundheitsamt Kontaktpersonen von Infizierten in anderen Landkreisen gemeldet. Unter anderem ein Internatsschüler des Kollegs St. Blasien im Schwarzwald.