Die Schillerschule in Aalen unterrichtet seit Dienstag wegen Coronainfektionen vorerst nicht mehr in Präsenz. Im Kreis Donau-Ries ist inzwischen die südafrikanische Variante nachgewiesen.

Die Schillerschule in Aalen hat am Montag, zwei Tage vor den Osterferien, ihren Präsenzunterricht eingestellt. Die Fälle wurden laut Stadtverwaltung bei Schnelltests an der Schule festgestellt. Es handelt sich dabei nach Auskunft eines Sprechers vermutlich um die britische Virusvariante.

Möglicherweise handelt es sich bei den Fällen in Aalen um die britische Virusvariante B1.1.7, so die Auskunft Imago Christian Ohde via www.imago-images.de

Am Dienstag gibt es an der Gemeinschaftsschule in Aalen noch Fernunterricht, bevor am Mittwoch die Osterferien beginnen. Die Sicherheit gehe vor, erklärte Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler.

Corona-Ausbrüche an Schulen im Ries

Auch im Landkreis Donau-Ries sind zunehmend Kinder mit dem Coronavirus infiziert. In der Kreistagssitzung sagte Landrat Stefan Rößle am Montag, dass an sechs Schulen ein Corona-Ausbruch festgestellt wurde. Jeweils mehr als zwei Schülerinnen und Schüler seien infiziert, teils auch mit Virusvarianten. Insgesamt 37 Klassen sind in Quarantäne. Allerdings sind in Bayern und damit auch im Landkreis Donau-Ries seit Montag Osterferien.

Afrikanische Variante nachgewiesen

Im Kreis Donau-Ries ist Ende vergangener Woche zudem erstmals die südafrikanische Variante des Coronavirus aufgetaucht. Das teilte am Montag das Landratsamt mit. Wie die britische Variante gehört auch die südafrikanische laut Robert-Koch-Institut zu den besorgniserregenden Mutationsformen. Die momentan vier bestätigten Fälle im Kreis Donau-Ries befinden sich in Quarantäne.