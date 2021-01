Im Alb-Donau-Kreis und in Ulm sind drei Corona-Mutationen nachgewiesen worden. Laut Landratsamt wurde die soziale Einrichtung Konradihaus in Schelklingen, auf dessen Gelände einer der Infizierten lebt, teils abgeriegelt.

Der Mann ist demnach ein Arbeiter aus dem osteuropäischen Raum. Er wird zurzeit mit schweren Symptomen im Krankenhaus behandelt. Der Arbeiter lebt in einer Geschmeinschaftsunterkunft beim Konradihaus in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis). Das Gelände um die Unterkunft wurde am Mittwochabend abgeriegelt. Die Mitbewohner des Infizierten befinden sich laut Landratsamt auf dem Gelände in Quarantäne.

Das Konradihaus in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis wurde abgeriegelt. Die Bewohner befinden sich in Quarantäne. SWR

Mögliche Infektion auch im Jugendwohnheim St. Konradihaus

Auch im Jugendwohnheim St. Konradihaus selbst gebe es laut Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh (parteilos) bei einem Jugendlichen den Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen und ob es sich ebenfalls um eine Mutation handele, sei derzeit unklar. Der Laborbefund stehe noch aus. Das Gesundheitsamt hat eine Reihentestung aller Bewohner der Gemeinschaftsungterkunft und des Jugendwohnheims sowie aller Mitarbeiter vor Ort noch am Donnerstagnachmittag durchgeführt.

Im Fokus stehe zudem das Arbeitsumfeld des erkrankten Arbeiters. Zuletzt war er laut Mitteilung des Landratsamtes auf einer großen Baustelle im Industriegebiet Ulm-Donautal tätig. In diesem Umfeld wurden inzwischen zehn weitere Covid-19-Fälle nachgewiesen, hieß es. Darunter befinde sich auch in Reiserückkehrer aus Großbritannien, der sich nicht an die Quaränteregeln gehalten habe. Ob es sich bei diesen Infektionen ebenfalls um Virus-Varianten handelt, sei ebenfalls noch unklar. Die Nachverfolgung sei schwierig, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes dem SWR, da viele Arbeiter kaum oder nicht deutsch sprächen.

Weitere Mutationen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis nachgewiesen

Am Donnerstagvormittag seien zudem zwei weitere Mutationen nachgewiesen worden, eine in Ulm und eine weitere im Alb-Donau-Kreis. Ob diese in Zusammenhang mit dem infizierten Arbeiter stehen, ist noch nicht abschließend geklärt. Weitere Testergebnisse stehen laut Landratsamt noch aus.