Die Beweisaufnahme im Prozess um Brandstiftung in einem Musterhaus in Ulm ist weitgehend abgeschlossen. Am Mittwoch wurde ein weiterer ermittelnder Polizist als Zeuge vernommen, zudem wurde das psychiatrische Gutachten des 25-jährigen Angeklagten verlesen. Der junge Mann soll nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin das Musterhaus, in dem die beiden wohnten, angezündet haben. Nach Auskunft eines Sprechers am Ulmer Landgericht werden Staatsanwaltschaft und Verteidigung bei der Prozessfortsetzung am 12. Januar möglicherweise plädieren.