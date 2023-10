Es war schon länger geplant - jetzt hat die Stadtkapelle Neu-Ulm auf dem Oktoberfest der Schwesternstadt New Ulm in Minnesota gespielt. Mit dabei eine 12-köpfige Delegation aus Ulm.

Die Stadtkapelle Neu-Ulm ist bei einem Oktoberfest im US-amerikanischen New Ulm aufgetreten. Mitgereist ist auch die Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm Katrin Albsteiger (CSU) und eine 12-köpfige Delegation des Ulmer Gemeinderats, angeführt vom ersten Bürgermeister der Stadt, Martin Bendel (parteilos).

Die Idee für den Besuch gab es seit der 150-Jahr-Feier der Stadt Neu-Ulm, als Ensemblemitglieder eines amerikanischen Chors bei Familien der Stadtkapelle untergebracht waren. Dann kam Corona - jetzt konnte der Plan endlich umgesetzt werden.

Mitgereist zum Oktoberfest in New Ulm - Martin Bendel (parteilos), erster Bürgermeister der Stadt Ulm (links) und die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) (rechts). Bürgermeisterin Kathleen L. Backer (Mitte) zeigt sich glücklich über den Besuch aus Deutschland. SWR

Stadtkapelle Neu-Ulm - toller Empfang beim Oktoberfest in New Ulm

Es ist schon eine weite Reise, die eine Delegation aus Ulm und Neu-Ulm da gerade gemacht hat: 7.350 Kilometer Luftlinie in die amerikanische Schwesterstadt New Ulm in Minnesota. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Die Gäste aus Deutschland wurden herzlich empfangen.

Die rund 40 Musikerinnen und Musiker hatten einiges im Gepäck, um in der 15.000 Einwohner großen Stadt in Minnesota für Oktoberfest-Stimmung zu sorgen: Bayerische Blasmusik, aber auch Mitsing-Stücke im Oberkrainer-Stil, wie etwa den "Ulmer Fischermarsch". Die Stadtkapelle Neu-Ulm wurde anderem durch Mitglieder der Stadtkapelle Ulm verstärkt.

Oktoberfest Parade in New Ulm. Stilecht vom Tieflader aus. Man gönnt sich ja sonst nichts…Posted by Stadtkapelle und Jugendblasorchester Neu-Ulm on Friday, October 13, 2023

Reise - nicht nur zum Spaß

Die Reise über den großen Teich hatte aber auch durchaus politische Anklänge, denn die Gruppe traf auch mehrfach auf die New Ulmer Bürgermeisterin Kathleen L. Backer. Zudem gab es eine Reihe von anderen offiziellen Treffen und gegenseitigem Kennenlernen.

Die Kommunen Neu-Ulm und New Ulm halten engen Kontakt, wenngleich auch künftig keine Städtepartnerschaft geplant sei, hieß es. Man tauschte sich auch über ernste Themen aus. Erst im Mai 2020 hatten in der Hauptstadt von Minnesota, Minneapolis, Rassenunruhen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ihren Ausgangspunkt.

Doch der Besuch gehörte der Musik und man konnte auch in den ausgelassenen Trubel beim Oktoberfest eintauchen.

Oktoberfest in New Ulm (US-Bundesstaat Minnesota) - ein ganz besonderer Auftritt für die Musikerinnen und Musiker aus Ulm und Neu-Ulm. Hier zünftig auf der Bühne eines Parade-Tiefladers. SWR

Oktoberfest in New Ulm wie bei uns?

Die New Ulmer haben das Oktoberfest in München quasi "importiert" und große Stücke Amerika draufgesetzt. Es gab einen Fassanstich durch die amerikanische Bürgermeisterin von New Ulm und die deutschen Gäste. Aber nichts mit Hahn reinschlagen– einfach Hahn aufdrehen. Dazu eine Narrengruppe im Saal. Die Maskengruppe mit tanzenden Hexen war aber nicht etwa extra für die Gruppe aus Deutschland arrangiert. Sie gehörte dazu und ist eine New Ulmer Spezialität.

Musik aus Ulm und Neu-Ulm - ein Highlight

Besucherinnen und Besucher reisen für das skurrile Oktoberfest in Minnesota teilweise hunderte Kilometer weit an. Ein Prosit der Gemütlichkeit - hier gehört noch ein "Zickezacke, hoi hoi hoi" dazu – erst dann wird getrunken.

Der Auftritt der Musikerinnen und Musiker aus Deutschland - er wurde auch von den Medien registriert. SWR

Die Deutsche Blasmusik von den Musikerinnen und Musikern aus Ulm und Neu-Ulm hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt bei diesem speziellen Oktoberfest. Normalerweise treten wohl vor allem amerikanische Polka-Bands auf.

Stadtkapelle Neu-Ulm - weitere Auftritte

Der Besuch endete mit einem gemeinsamen Abendessen der drei Städte Ulm, Neu-Ulm und New Ulm. Später trennten sich die Wege der Besuchergruppen aus Deutschland: Die offiziellen Delegationen der Städte Ulm und Neu-Ulm flogen wieder zurück.

Für die Musikerinnen und Musiker ging es mit dem Bus weiter nach La Crosse (Wisconsin), wo ein besonderer Auftritt in einer Kirche auf dem Programm stand, bei dem das Orchester unter der Orgel spielte. Am Sonntag geht es Richtung Deutschland zurück.