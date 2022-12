per Mail teilen

Das Museum Ulm bekommt überraschend doch keine 2,2 Millionen Euro vom Bund. Das Geld, mit dem das Gebäude energetisch saniert werden sollte, galt als sicher. Dann passierte eine Panne.

Eigentlich wollte der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch beschließen, dass das Museum Ulm stolze 2,2 Millionen Euro bekommt - aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Mit dem Geld sollte das Gebäude im kommenden Jahr energetisch saniert werden. Der Zuschuss galt als sicher. Jetzt geht das Museum leer aus.

Nachricht über Förderung schon vor offiziellem Beschluss verschickt

Der Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Ulm, Marcel Emmerich, hatte dazu um 12:10 Uhr an mehrere Medien eine Pressemitteilung vorab verschickt - auch an das SWR Studio Ulm. Die Mitteilung war mit einer Sperrfrist (15 Uhr) versehen. Das bedeutet, dass die Medien eine Nachricht nicht vor Ablauf dieser Frist veröffentlichen sollen. Rechtlich bindend ist so eine Sperrfrist allerdings nicht. Das Verschicken von Informationen mit Sperrfrist hilft Medien dabei, ihre Nachrichten vorzubereiten.

Wie Emmerich am Mittwochabend dem SWR Studio Ulm mitteilte, hatte ein Ulmer Nachrichtenportal die Mitteilung allerdings bereits vor 15 Uhr ins Internet gestellt - offenbar versehentlich. "Ein Debakel", so Emmerich. Denn wegen der Veröffentlichung vor dem offiziellen Beschluss strich der Ausschuss kurzerhand die Förderung des Museums Ulm von seiner Liste. Dieses Vorgehen ist offenbar in solchen Fällen üblich.

Betreiber nimmt Nachricht wieder aus dem Netz

Der Betreiber des Nachrichtenportals hatte den Artikel auf Drängen Emmerichs zwar kurz nach der Veröffentlichung wieder aus dem Netz genommen, doch da war es offenbar schon zu spät. Auch über die Suche bei Google war er am Mittwochabend noch auffindbar, der Link läuft allerdings ins Leere.

Wie das städtische Museum die eingeplanten 2,2 Millionen Euro aufbringen will, blieb zunächst unklar. Laut Emmerich gibt es aber in Kürze eine zweite Förderrunde. Er wolle sich dafür einsetzen, dass das Museum aus diesem Topf Fördergelder schließlich bekommt.