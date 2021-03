per Mail teilen

Die Geschichte der Eisen- und Stahlproduktion auf der Ostalb sollte in einem eigenen Museum dokumentiert werden. Das hat die FDP im Ostalbkreis der Kreisverwaltung und dem Land vorgeschlagen.

Idealer Standort für das Museum wäre das ehemalige Modellhaus der Schwäbischen Hüttenwerke in Aalen-Wasseralfingen. Dort könnte künftig die Sammlung der Hüttenwerke gezeigt werden, die aus rund 3.000 Eisengussteilen wie Ofenplatten, Wappentafeln und Statuen besteht. Die Sammlung befindet sich im Eigentum des Landes, ist bereits als Kulturdenkmal eingetragen und wird derzeit in Schwäbisch Gmünd inventarisiert.

Im März 2019 gab es den letzten Eisenguss in Aalen-Wasseralfingen dpa Bildfunk Markus Lehmann

Sammlung hat unschätzbaren Wert für die Industriegeschichte

Laut Landesamt für Denkmalpflege hat die Sammlung herausragende Bedeutung und einen unschätzbaren Wert für die Industriegeschichte. Langfristig sollte sie deshalb der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, so das Landesamt.

Eisenverhüttung hat auf der Ostalb eine lange Tradition

Die Eisenverhüttung hat auf der Ostalb eine lange Tradition. Bereits in keltischer Zeit wurde das Bohnerz der Ostalb verarbeitet. Manch ein Historiker führt darauf den Wohlstand der keltischen Siedlungen auf Ipf und Rosenstein zurück. Die Schwäbischen Hüttenwerke haben diese Tradition in Königsbronn, Aalen und Heidenheim ab 1365 fortgeführt. Über viele Jahrhunderte wurden im Bereich des Eisengusses und der Eisenverhüttung wegweisende Fertigungstechniken erfunden und revolutioniert - bis zum letzten Guss und der Schließung der Gießerei am 28. März 2019.