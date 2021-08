Der Hauptturm des Ulmer Münsters bleibt bis mindestens Ende des Jahres gesperrt. Das teilte die Münstergemeinde am Mittwoch mit. Und das wegen einiger weniger maroden Stufen.

768 Stufen führen hinauf aufs Ulmer Münster, gerade mal neun dieser Stufen sorgen für erhebliche Probleme: Die Sandsteinstufen sind durch Verwitterung und Benutzung so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssen. Betroffen seien die letzten Stufen, die auf 70 Metern Höhe zur ersten Plattform des Münsterturms führen, sagte Münsterdekan Ernst-Wilhelm Gohl am Mittwoch.

Schäden durch Vandalismus in den Treppentürmen

In den Treppenauf- und -abgängen wurden außerdem Schäden durch Vandalismus festgestellt. So würden etwa Stäbe herausgerissen oder Sicherungsgitter nach vorne weggebogen. Die Gitter an den Fensteren seien nun verstärkt worden, um zu verhindern, dass Gegenstände hinausgeworfen oder Teile der Fassade abgebrochen würden, so Gohl.

Auch an Fenstergittern des Ulmer Münsters zeigen sich Schäden. SWR Hannah Schulze

Der Hauptturm des Münsters ist schon seit Ende vergangenen Jahres gesperrt: Erst war es die Corona-Pandemie, die keine Besucherinnen und Besucher in den engen Treppenaufgängen erlaubte. Dann fielen bei Routine-Kontrollen Schäden an Treppen und Gittern auf. Der Turm blieb sicherheitshalber geschlossen.

Treppentürmen Standfestigkeit bescheinigt

Alle Auf- und Abgänge seien untersucht worden - die von 0 bis 70 Metern, aber auch die vier filigranen frei stehenden Treppentürme von 70 auf 102 Meter Höhe, erklärte Münsterbaumeisterin Heidi Vormann. Die gute Nachricht: Statiker hätten den Treppentürmen auch Standfestigkeit bei den derzeit veränderten Wetterlagen mit Starkregen und orkanartigen Stürmen bescheinigt.

Neun marode Stufen können gut ausgetauscht werden

Die schlechte Nachricht: Die letzten neun Stufen des Turmaufstiegs zur ersten Plattform seien stärker verwittert als vermutet. Auch an der tragenden Treppenspindel hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Gut sei, dass diese Stufen zusammenhingen, so dass man sie gut austauschen könne, so die Münsterbaumeisterin. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten in dem Wendeltreppenhaus abgeschlossen sein. Zudem sollen im September noch weitere Untersuchungen an der Fassade des Münsterturms erfolgen.

Münsterdekan Gohl: Gehen kein Risiko ein und reparieren "sauber"

Dass nun das beliebte Ziel für Touristinnen und Touristen in Ulm so lange nicht besucht werden kann, bedauern die Verantwortlichen. Nicht zuletzt fehlt damit auch Geld in der Kasse, so Münsterdekan Ernst-Wilhelm Gohl: "Die Einnahmen vom Turmaufstieg tragen ja ganz wesentlich zur Sanierung bei. Aber wir wollen kein Risiko eingehen. Und deshalb verzichten wir lieber auf die Einnahmen und reparieren das jetzt sauber, dass man dann im neuen Jahr wieder gut hoch kann."