Am Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd hat erstmals eine Frau das Amt der Münsterhüttenmeisterin angetreten. Adelheid Maria Weber kam einige Wochen vor der Corona-Krise an. Im SWR-Interview berichtet sie über die Anfangszeit.

SWR: Im Februar haben Sie Ihre Stelle in Schwäbisch Gmünd angetreten und dann kam gleich Corona. Wie waren für Sie die ersten Monate in der Münsterbauhütte?

Adelheid Maria Weber: Ich musste Verantwortung übernehmen! Ich hatte sechs Wochen, wo alles normal lief, in denen ich hereinfinden konnte in den Hüttenalltag. Unsere Münsterbaustelle wird erst in diesem Monat beginnen. Und dann haben wir jetzt noch ein paar kleinere Baustellen im Vorfeld, die wir abarbeiten.

Nun arbeiten Sie ja viel draußen, an der Fassade. Hat da das Coronavirus viel durcheinander gebracht?

Im Februar hat Adelheid Maria Weber ihre Stelle als Münsterbaumeisterin in Schwäbisch Gmünd angetreten

Es geht so. Wir sind recht wenige, mit mir zusammen vier Mitarbeiter. In dieser Woche von dem Lockdown habe ich dafür gesorgt, dass 20 Paletten Stein raus kommen aus der Werkstatt, raus aus dem beengenden Umfeld, und draußen gut durchlüftet stehen. Da waren wir auch nur zu zweit. Gut, dann hatten wir auch die doppelte Arbeit, weil die halbe Mannschaft gefehlt hat. Das war aber aus anderen Gründen.

Also, Sie konnten durchaus etwas tun. Wenn man eine solche Stelle antritt, tun Sie das mit historischem Bewusstsein? Haben Sie sich die Geschichte des Heilig-Kreuz-Münsters durchgelesen und sich mit all den männlichen Vorgängern beschäftigt?

Ja, in gewisser Weise schon. Wobei ich eben an so vielen Gotteshäusern gearbeitet habe, dass ich es eher so empfinde, dass all die Bauwerke, gerade die Kathedralen, an denen ich war, verschmelzen zu einiger einzigen. Und das trage ich alles in mir, und das ist einfach toll.

Aber arbeitet man da so, dass man stets bedenkt, dass das Jahrhunderte alte Werke sind? Oder schauen Sie eher praktisch drauf, schauen eher auf die Probleme im Hier und Jetzt?

Also, wenn ich den Statiker dazu holen muss und man muss wirklich statische Ertüchtigungen machen, da muss man einfach durch. Auch wenn da mein Steinmetzherz blutet, dann muss eben eingegriffen werden. Dann muss verstärkt oder ausgetauscht werden. Jede Generation hat ihre Spuren hinterlassen und wir wissen, dass wir sehr behutsam umgehen müssen mit dem Bauwerk, mit dem Münster.

Nun sind Sie ja in der langen Geschichte der Gmünder Münsterbauhütte insofern eine besondere Person, als dass sie ja die erste Frau an der Spitze sind. Ist Ihnen das besonders bewusst und besonders wichtig?

Nein, eigentlich nicht. Ich würde sagen, Frauen haben es generell schwerer, sich auf ihrem Lebensweg durchzusetzen. Weil da eben all die anderen Sachen noch sind wie Familienplanung. Da haben Frauen sehr viel mehr Hindernisse auf ihrem Weg. Ich würde jetzt nicht besonderen Wert darauf legen, dass das spezielle Beachtung erfährt.

Wann wurde Ihnen klar, dass das ihr Traumjob ist, dass Sie als Steinmetzin historische Kirchengebäude renovieren möchten?

Ich war schon immer fasziniert von Kirchen und sakralen Gebäuden. Das war auch das Interessanteste, da fließen so viele Dinge zusammen. Die Geschichte von Ländern, die Geschichte von Städten, die Geschichte von den Menschen, die dort leben. Da gab es Wettbewerbe: In einer Stadt wurden zwei Kirchen gebaut und ein Wettlauf wurde veranstaltet, welche Kirche schneller fertig wurde. Oder die verschiedenen Baustile, die weitergetragen worden sind. Zum Beispiel mit unserem Erbauer, dem Peter Parler. Das Gmünder Münster, das ist eine Vorläuferkirche des gotischen Baustils, bevor der sich in Deutschland und europaweit verbreitet hat. Und deswegen nimmt das Heilig-Kreuz-Münster eine wichtige Stellung unter den Kathedralen ein. Es ist eine kleine aber sehr feine Kathedrale.

Was sind am Heilig-Kreuz-Münster die dringendsten Arbeiten, die Sie nun erledigen müssen?

Eben unser erster Bauabschnitt. Er ist genau zwischen der Bauhütte und dem Münster, an dem Brunnen, am Chor, und da werden wir ein gutes Jahr dran sein.