Die neue Münsterbaumeisterin in Ulm heißt Heidi Vormann. Der Evangelische Gesamtkirchengemeinderat hat die 55-jährige Architektin am Dienstagabend mit großer Mehrheit gewählt.

Heidi Vormann wird voraussichtlich im April kommenden Jahres ihre Arbeit als Münsterbaumeisterin in Ulm aufnehmen, teilte das Dekanat mit. Derzeit ist die 55-Jährige als Architektin der Evangelischen Kirche Bayern in Bamberg tätig. Sie ist bisher die zweite Frau auf diesem für Ulm bedeutenden Posten.

Erste Reaktion von Vormann auf Ihre Wahl

"So richtig kann ich es noch nicht fassen", sagte die 55-Jährige am Mittwochmorgen im SWR. Sie habe vor Aufregung die Nacht nicht schlafen können. Seit dem Morgen stehe ihr Handy nicht mehr still. Andauernd bekomme sie Glückwunsch-Nachrichten oder -Anrufe.

Vormann ist gespannt, was nun alles auf sie zukomme. Sie freue sich darauf, das Haus, die Gebäude und die Mitarbeiter kennenzulernen. "Ich werde dann auf die Gerüste gehen und hoffe, das kriege ich auch hin", erzählt sie aufgeregt.

Das sind die Aufgaben der neuen Münsterbaumeisterin

Die neue Münsterbaumeisterin ist planerischer Kopf des Münsters, zugleich aber auch Repräsentantin des berühmten Kirchenbaus in der Öffentlichkeit. Vormann steht künftig den Mitarbeitern des Münsterbauamts vor. Zusammen mit den Steinmetzen der Münsterbauhütte, die für die Umsetzung der Pläne zuständig sind, trägt sie für die Instandhaltung und Sanierung des Münsters Verantwortung.

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl sagte, Ulm freue sich auf die neue Münsterbaumeisterin, "die das Werk ihrer Vorgänger auf ihre eigene Weise weiterführen wird - wie all' die 20 Münsterbaumeister vor ihr".

Bewerber aus ganz Deutschland

Vormann war eine von insgesamt 22 Bewerberinnen und Bewerbern in der bundesweiten Ausschreibung für die Stelle des Ulmer Münsterbaumeisters. Drei Bewerber waren vor dem Gesamtkirchengemeinderat am Dienstagabend in der engeren Wahl. Die Neubesetzung war notwendig geworden, nachdem Münsterbaumeister Michael Hilbert am Karfreitag diesen Jahres gestorben war.