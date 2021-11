Illegale Kletterei an Schapfenmühle: Tatverdächtiger aus dem Raum Ulm ermittelt

per Mail teilen

Ein 21-Jähriger aus dem Raum Ulm steht im Verdacht, nicht nur auf den Turm der Schapfenmühle geklettert zu sein, sondern auch auf andere hohe Bauwerke. Am Donnerstag gab es bei dem Mann eine Durchsuchung.

Die Schapfenmühle in Ulm, der Turm ist ein 115 m hoher Siloturm (Archiv) Pressestelle kommunikation.pur GmbH

Der junge Mann aus dem Raum Ulm soll unter anderem an der Schapfenmühle in Ulm geklettert sein. Er soll zudem in den vergangenen Jahren mehrere Gebäude aufgebrochen und sich anschließend unerlaubt dort aufgehalten haben.

Videos von Klettereien im Internet

Von den Klettereien an zumeist sehr hohen Bauwerken gibt es laut Polizei teilweise Videos. Die habe der Tatverdächtige selbst im Internet veröffentlicht, so der Verdacht der Ermittler. Er soll auf einen Turm, ein Windrad, einen Kran und andere, meist sehr hohe Bauwerke, geklettert sein. Wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden am Donnerstag Räume des jungen Mannes durchsucht.

Es gibt zudem Hinweise auf weitere Straftaten in Deutschland und im Ausland. Die Polizei rechnet den jungen Mann der Szene der sogenannten "Roofer" zu. Das sind meist junge Menschen, die ungesichert auf hohe Bauwerke klettern. Das Wort "Roofer" ist angelehnt an das englische Wort "roof" für Dach.

Gefährliche Aktionen an Straßenbahnen

Außerdem soll sich der 21-Jährige aus dem Raum Ulm mehrmals außen an Straßenbahnen angehängt haben. Dadurch habe er sich und andere in Gefahr gebracht. Deshalb leitete die Polizei auch ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Hohe Gebäude sind immer wieder Ziel der Szene.

Auch das Ulmer Münster wurde in der Vergangenenheit mehrfach erklettert, beispielsweise im September dieses Jahres.

Im September waren zwei Belgier auf das Ulmer Münster geklettert, dabei hinterließen sie erhebliche Schäden. Anschließend wurden beide von der Polizei Ulm vorübergehend festgenommen. Auch in den Jahren 2020 und 2019 kletterten Unbekannte den Münsterturm hoch, sie filmten sich dabei.