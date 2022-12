Anteilnahme für Geflüchtete aus der Ukraine: Bei einer Andacht im Ulmer Münster ist am Freitag erneut für Frieden gebetet worden. Mit dabei war ein früherer russischer Bischof.

Im Ulmer Münster gibt es jeden Monat eine Andacht für Geflüchtete aus der Ukraine. Am Freitag vor Weihnachten hatte die Münstergemeinde zum Friedensgebet eingeladen. Auch ein ehemaliger russischer Bischof war dabei.

Rund 100 Menschen nahmen an der Friedensandacht für die Ukraine im Ulmer Münster teil. SWR Peter Schmid

Kerzen für den Frieden im Münster

Rund 100 Menschen waren am Freitagnachmittag zu der deutsch-russischen Andacht für ukrainische Geflüchtete gekommen. Unter den Teilnehmenden waren sowohl Menschen aus der Ukraine als auch interessierte Deutsche. Sie versammelten sich im Chorraum des Münsters. Einige entzündeten Kerzen zur Erinnerung an die Kriegsopfer, aber auch als Ausdruck der Zuversicht auf Frieden.

Kerzen zur Erinnerung an die Opfer, aber auch als Ausdruck der Hoffnung auf Frieden wurden von den Teilnehmenden entzündet. SWR Peter Schmid

An der Andacht beteiligte sich auch der frühere Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland, Dietrich Brauer. Weihnachten sei in diesem Jahr zwar voller Trauer und Verluste, so Bauer, dennoch könne uns niemand Weihnachten nehmen. Denn es komme nicht auf den grausamen Zaren an, der vor keinerlei Gewalt zurückschrecke. Weihnachten bringe Licht in die Ukraine, wo man ohne Strom in Krankenhäusern Operationen durchführe, es komme in die zerstörten Schulen, in die Schutzbunker.

"Möge das Licht des Christuskindes nicht ausgehen. Möge es so hell leuchten, dass die Dunkelheit keine Chance hat“

Brauer musste aus Russland fliehen, da er in seinen Predigten wiederholt den Krieg in der Ukraine kritisiert hatte.