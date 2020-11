per Mail teilen

Um das Amt des Münsterbaumeisters in Ulm sind noch drei Kandidaten im Rennen. Das berichtet die Neu-Ulmer Zeitung unter Berufung auf Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Am 24. November präsentieren sich die Kandidaten vor dem Gesamtkirchengemeinderat in Ulm. Seit dem plötzlichen Tod von Michael Hilbert im April ist die Stelle unbesetzt.