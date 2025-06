Probleme bei Drogerie Müller? Wie Handelsexperten die Lage einschätzen

Medien berichten von Unruhe bei der Ulmer Drogeriemarktkette Müller und einem Umsatzrückgang. Das Unternehmen äußert sich nicht dazu. Handelsexperten bewerten die Situation.

Droht Müller in Schieflage zu geraten? Oder ist die Lage überhaupt nicht prekär? Das "manager magazin" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe zumindest über ein schwächelndes Geschäft der Drogeriekette Müller und einer internen Unruhe bezüglich der Nachfolgefrage, beruft sich dabei auf Insider. Die Antwort kennt wohl nur das Unternehmen selbst. Das will sich gegenüber dem SWR nicht zu den Berichten äußern. Die Handelsexperten Jörg Funder und Florian Stahl schätzen die Situation ein.

Die Handelsexperten Prof. Jörg Funder und Prof. Florian Stahl Jörg Funder ist Direktor des Handelforschungsinstituts IIHD in Mainz sowie Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in strategischen und operativen Tätigkeiten in Handelsunternehmen. Jörg Funder ist Direktor des Handelforschungsinstituts IIHD in Mainz. IIHD Institut GmbH Florian Stahl ist seit 2013 Professor für Quantitatives Marketing an der Universität Mannheim und beschäftigt sich dabei unter anderem mit Daten und Künstlicher Intelligenz. Er beobachtet seit Jahren unter anderem die Drogeriebranche und somit auch das Ulmer Unternehmen Müller. Florian Stahl ist seit 2013 Professor für Quantitatives Marketing an der Universität Mannheim. FLorian Stahl

Während die Umsätze der konkurrierenden Drogerieketten dm und Rossmann nach eigenen Angaben im Jahr 2024 gestiegen sind, sollen laut "manager magazin" Umsatz und Marge bei Müller deutlich unter dem Vorjahr liegen. Offizielle Zahlen und eine Einordnung des Berichts gibt es seitens Müller jedoch nicht.

Was jedoch bekannt ist: Beim Umsatz hinkt Müller (fast 5 Milliarden Euro im Jahr 2023) den Konkurrenten dm und Rossmann hinterher, die jeweils rund das Dreifache im selben Jahr umgesetzt haben. Für den Handelsexperten Jörg Funder vom Mainzer Handelforschungsinstitut IIHD könnte das auch mit dem Konzept des Ulmer Unternehmens zusammenhängen, das sich deutlich vom Konzept der beiden anderen Drogerieketten unterscheidet.

"Das Unternehmen galt eigentlich immer mit als Vorzeigeunternehmen innerhalb der Drogeriebranche", so Funder. Wobei Müller nur schwer gleichzusetzen sei mit dm und Rossmann, da das Ulmer Unternehmen neben Drogerieartikeln auch Parfümerie, Mode sowie Schreib- und Spielwaren im Sortiment hat. Außerdem fahre Müller eine andere Preisstrategie als seine Konkurrenz, so der Handelsexperte.

"Diese breite Ausrichtung macht das Unternehmen komplexer zu führen", erklärt Funder. Außerdem hätten Teile des Sortiments viel Flächenanteil in den Läden, aber nur einen stark saisonalen Markt, wie beispielsweise die Spielwaren.

Im Drogeriebereich nimmt die Konkurrenz zu. "Es ist ein Wachstumssegment", so Funder. "Aber nicht nur für die Drogeriemärkte selbst, sondern auch für Lebensmittelhändler", erklärt der Professor, der auch an der Hochschule in Worms lehrt. "Zunehmend entdecken auch Supermärkte und Discounter Segmente aus dem Drogeriemarkt. Das heißt, der Wettbewerb wird durchaus härter."

Wettbewerb, den Müller auch mit anderen Unternehmen führen muss. "Im stationären Spielwarenhandel hat Müller inzwischen eine große Dominanz", erklärt Florian Stahl von der Universität Mannheim. Hier seien es andere Konkurrenten als die Drogeriemärkte. Deshalb müsse man bei Müller differenzieren und könne das Unternehmen nicht nur mit dm und Rossmann vergleichen.

Zu den Gründen eines möglichen Umsatzeinbruchs kann Florian Stahl "nur spekulieren, da ich auch keine Zahlen habe", so der Professor für Quantitatives Marketing. Aber Müller habe das ganze Thema "Online" stark verschlafen. Kunden hätten heute gerne eine sogenannte "Omnichannel-Präsenz", so Stahl. "Das heißt die Kombination aus Laden und Online und gegebenenfalls auch direkt in Social Media oder in der App kaufen."

Die Drogeriemarktkette Müller Die Drogeriekette Müller mit Sitz in Ulm hat eigenen Angaben zufolge rund 35.000 Mitarbeiter und mehr als 900 Filialen in Europa. Der gelernte Friseur Erwin Müller richtete 1953 in der elterlichen Wohnung im bayerischen Unterfahlheim (Kreis Neu-Ulm) seinen ersten Salon ein, den er später nach Neu-Ulm verlegte. 1966 kam er laut Firmenangaben auf die Idee, im Salon auch Kosmetik und Drogerieartikel anzubieten. 1969 brachte Müller von einer Rundreise durch Kanada und die USA die Idee von Drugstores mit Waren des täglichen Bedarfs und von großen SB-Warenhäusern mit. 1973 eröffnete er in Ulm schließlich seinen ersten reinen Drogeriemarkt.

"Gerade Müller war aufgrund der Sortimentsbreite eigentlich prädestiniert für eine Onlinestrategie", erklärt wiederum Funder. Das Ulmer Unternehmen modernisiert derzeit seinen Onlineshop, spricht Anfang des Jahres von einer "180-Grad-Wendung" bei der Omnichannel-Strategie. In den vergangenen zwölf Monaten hat Müller nach eigenen Angaben gezielt in die digitale Transformation investiert.

Allerdings brauche so eine Umsetzung "zwei bis drei Jahre", schätzt der Mannheimer Professor Florian Stahl. In Sachen Digitalisierung hänge Müller deutlich hinterher. Dadurch könnten viele wichtige Daten fehlen, vermutet er. Daten, um die Logistik zu optimieren oder die Sortimente "punktgenauer" auf die aktuelle Nachfrage anzupassen. So könnten Über- und Unterkapazitäten in den Läden entstehen, die sich wiederum auf den Umsatz und die Margen auswirken.

Im "manager magazin" ist auch von einer Unruhe im Unternehmen die Rede, aufgrund der unklaren Situation, wer auf den 92-jährigen Erwin Müller folgt. Laut den beiden Handelsexperten kann sich das vermutlich aber nur bedingt auf den aktuellen Umsatz auswirken. Allerdings, "diese Nachfolgeproblematik lähmt das Unternehmen, dann läuft einem der Wettbewerb davon", erklärt Jörg Funder.

Drogerie-Unternehmer Erwin Müller (hier bei der Eröffnungsfeier eines Hotels in Ulm 2023) SWR

Florian Stahl ist ähnlicher Meinung. "Letztendlich ist damit natürlich auch eine Unsicherheit verbunden." Das könne durchaus auch zu Staus bei den Transformationen im Unternehmen führen. Dem Kunden sei die Situation in der Geschäftsführung aber letztlich egal, die schauten auf das Angebot.

Jörg Funder weist zudem noch auf eine weitere Herausforderung für Müller hin. Viele der Läden befinden sich in Innenstädten, dort gibt es aber immer weniger Kunden. Dadurch leide natürlich auch ein Unternehmen unter der "generellen Schwäche der Innenstadt".

Allerdings kommen immer wieder auch neue Standorte hinzu. Erst kürzlich hat Müller in der Slowakei eine erste Filiale geöffnet. 24 weitere sollen folgen, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Insgesamt möchte Müller fast 15 Millionen Euro in diese Expansion investieren.

"Letztendlich gibt es manchmal Hänger und Dinge, die sich einfach verzögern", erklärt Florian Stahl. Deswegen müsse man auch immer aufpassen, wenn man Unternehmen in eine Schieflage schreibe. Der Professor verweist auf die eingeleiteten Veränderungen, die Müller bekannt gegeben hat. "Das braucht jetzt halt, bis man die Früchte erntet. Von daher würde ich Müller noch nicht abschreiben."