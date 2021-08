Nach einem Testlauf am vergangenen Wochenende werden in Ulm die sogenannten Müllscouts am Freitagabend offiziell starten. Das gab die Ulmer Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag bekannt. Die ersten Tests waren erfolgreich, urteilen die Ulmer Entsorgungsbetriebe. Deshalb werden ab jetzt immer freitags, samstags und sonntags am Abend Müllscouts im Einsatz sein. Sie sind in Zweierteams in leuchtend grünen Westen unterwegs und sollen am Donauufer und im Stadtpark Friedrichsau vor allem feiernde junge Leute ansprechen und sie daran erinnern, ihren Müll wegzuräumen. Die Müllsouts verteilen auch kleine Aschenbecher und Mülltüten. Die Einsätze sind bis Oktober geplant. Danach will die Stadt entscheiden, wie sie im Kampf gegen achtlos weggeworfene Abfälle weiter vorgehen will.