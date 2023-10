Manchmal liegt ganz schön viel Müll rum in Ulm. Dann räumen "Müllpatinnen" wie Martina Freund den Abfall ehrenamtlich weg. Was sie so alles findet? Das postet sie bei Instagram.

Pizzaschachteln, Zigarettenstummel, Flaschen, Knüllpapier: Müllpatinnen und -paten räumen Müll wie diesen in Ulm regelmäßig säckeweise weg, und sie finden danach regelmäßig wieder neuen Abfall. Auch Martina Freund macht das seit Jahren freiwillig und unentgeltlich. Und sie hat, weil sie zum Thema auch auf Instagram postet, inzwischen Kontakte zu Menschen weltweit, die in ihren Ländern den Müll anderer wegräumen.

Müll sammeln als Alltagsroutine

Immer, wenn Martina Freund zur Arbeit geht, nimmt sie einen Müllsack mit. Der füllt sich schnell. Der Weg zu ihrer Arbeitsstelle ist nur etwa anderthalb Kilometer lang. Aber: "Dann ist die Tüte komplett voll", sagt die 34-Jährige.

Inzwischen ist sie offiziell als Müllpatin für die Stadt Ulm unterwegs. Zuvor war ihr bei Spaziergängen durch Ulm aufgefallen, wie viel Abfall überall liegt.

Martina Freund ist Müllpatin der Stadt Ulm und berichtet als "Ulmer Dreckspatz" auf Instragram darüber. SWR Peter Schmid

Oft ist sie allein unterwegs, manchmal mit Freunden oder auch mit ihrer Familie, mit Mutter oder Vater. Die 34-Jährige hat von Freunden zum Geburtstag auch schon mal einen Gutschein für eine gemeinsame Müllsammelaktion bekommen. Da waren dann alle dabei - Freunde, Kinder, Partner, Hunde.

Müllsammeln in Ulm auf Instagram: Resonanz weltweit

Beim Müllsammeln in der Stadt, beispielsweise in Parkanlagen am Ehinger Tor, wird sie oft von Passanten angesprochen. Das seien immer nette Worte und zu 100 Prozent positive Reaktionen. Viele wollten über diese Situation reden, ergänzt sie. Und so entstand die Idee, auf Instagram Fotos über den Müll in der Stadt und das Aufsammeln zu posten.

Dadurch sei jetzt eine Gemeinschaft entstanden, mit Kontakten weltweit, nach Amerika, Indien, Frankreich und vielen anderen Ländern, erzählt die Influencerin.

Sie bekommt als angemeldete Müllpatin von der Stadt Ulm Material wie Mülltüten, Müllzange und auch Handschuhe zur Verfügung gestellt. Außerdem sind Müllpaten versichert, falls sie sich verletzen, beispielsweise, wenn sie Spritzen oder Glasscherben aufsammeln. Nach Angaben der Stadtverwaltung Ulm gibt es inzwischen rund 230 Menschen, die Teile der Stadt sauberhalten.

Entsorgungsbetriebe Ulm holen Müll ab

Ein weiterer Vorteil ist: Der Müll, den Müllpaten in Ulm eingesammelt haben, wird von den dortigen Entsorgungsbetrieben (EBU) abgeholt. Bei Müllsammlern in anderen Ländern sei das nicht so, ergänzt Martina Freund.

Martina Freund ist Müllpatin der Stadt Ulm und ist Influencerin auf Instragram mit "Ulmer Dreckspatz". Sie selbst sammelt Müll seit 14 Jahren. SWR Peter Schmid

"Wir haben wohl echt ein Problem mit Alkohol - so viele Flaschen, wie ich finde... Rauchen ist ein Riesenthema. Drogen sind ein Riesenthema und auch diese fehlenden Toiletten sind ein Riesenthema. Ich denke, man könnte vieles [...] ins Positive verändern durch die Stadt oder durchs Land."

Leere Alkoholflaschen, Zigarettenkippen und Fastfoodreste findet sie am häufigsten. Kurios sei mal ein Potenzmittel samt Spritzen gewesen. Was andere aus Gedankenlosigkeit oder Bequemlichkeit liegenlassen oder wegwerfen, sei das Eine.

Fäkalien auf Parkplätzen in Ulm

Etwas anderes seien dagegen Hinterlassenschaften im Gebüsch, menschliche Fäkalien auf Parkplätzen beispielsweise. In Ulm gebe es Ecken, die seien "komplett versch..." - und das sei das Ekligste, was sie bis jetzt gefunden habe.