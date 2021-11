per Mail teilen

Die Gemeinde Steinheim im Kreis Heidenheim hat am Donnerstag einen neuen Mountainbike-Trail eingeweiht. Die 400 Meter lange Abfahrt im Kreuzwirtwald nordwestlich der Ortschaft soll der Gemeinde zufolge künftig verhindern, dass Radsportler auf illegalen Trails in wertvollen Naturschutzgebieten unterwegs sind. Am Streckenbau hatten sich auch Kinder und Jugendliche beteiligt.