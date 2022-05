Nabada: In Ulm starten die Vorbereitungen für den Bau der Motivboote

Zwei Jahre saßen die Ulmerinnen und Ulmer auf dem Trockenen: Am Schwörmontag, 18. Juli, dürfen sie sich wieder ins Nass der Donau stürzen. Die Planungen für die Themenboote laufen.

Mit etlichen Schlauchbooten und selbstgebauten Motiv-Booten entzücken die Nabadenden am Schwörmontag dieses Jahr wieder das jubelnde Publikum. Vor allem die Motto-Boote bieten der Menge allerhand lokal- und weltpolitische Frotzeleien. 14 offizielle Motiv-Fähren sind dabei, außerdem schunkeln sieben Musikkapellen in ihren Booten die Donau hinunter. Am Montag haben sich einige Teilnehmende mit den Organisatoren zum ersten Mal getroffen. Aufregung und Heiterkeit lagen in der Luft.

Zwei vierzehnjährige Schülerinnen des Anna-Essinger-Gymnasiums bauen dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Teil ihrer Klasse ein Themenboot. Sie sind ganz aufgeregt und voller Vorfreude. SWR Isabella Hafner

Auch zwei Mädchen vom Anna-Essinger-Gymnasium in Ulm, die mit ihren Lehrern da sind, erzählen von ihrer Vorfreude. Nicht nur auf den großen Tag - sondern auch darauf, ihre Idee, die sie gerade zu Papier bringen, in die Realität umzusetzen. Die Skizze vom Boot machen sie gerade noch fertig, um sie gleich den kritischen Augen der künstlerischen Leiterin des Nabada zu präsentieren. Ihr Thema: die Spritpreise – auch wenn sie erst 14 sind. Sie haben eine Tanksäule vorgesehen, an der Bundeskanzler Olaf Scholz tankt. In dem Moment springt Putin aus der Tanksäule heraus. Er grinst, "weil er ja die Pipeline und all das kontrolliert", erklären die Mädchen. Wasser spritzt aus der Tanksäule "und Scholz weint".

Hier entsteht eine Skizze für eine Tankstelle, an der Putin Wasser verspritzt. SWR Isabella Hafner

Ein Gedicht für die Nabada-Bewerbung

Markus Frank und Michael Siebenhaar arbeiten in der Ulmer Justizvollzugsanstalt (JVA). Ihr Thema: "Auf Verdruss folgt Genuss". Auf einer Insel wollen sie die Donau hinunter schippern. In ihrer Bewerbung haben sie gedichtet.

"Nach dem Ende der Pandemie liebt man die Freiheit wie noch nie. Es geht wieder nach unserem Willen, wir können wieder mit unseren Freunden chillen. Auf Pandemie, Lockdown und Verdruss, folgt ab sofort nur noch Genuss."

Schon zweimal haben sie mit ihrem Boot die Gunst der Zuschauer erobert und sind beim Wettbewerb Erste geworden. Am liebsten würden sie ihre Insel sofort bauen. Markus Frank: "Wir scharren natürlich mit den Hufen, das ist ja klar. Wir machen das seit zehn Jahren." Und sein Kollege Michael Siebenhaar ergänzt: "Für uns ist das natürlich eine super Sache. Ich bin zum Beispiel im Krankenpflegedienst tätig und höre viele Kollegen nur am Telefon. Jetzt basteln wir abends zusammen und bauen unsere Themenboote."

Eine Insel entsteht hinter den Gittern der JVA Ulm

Gebaut wird die Insel hinter Gittern. "Weil wir alle einschlägig vorbelastet sind - beruflich. Das ist super! Markus ist Schlossermeister, dann haben wir noch einen Schreinermeister, einen Maler- und einen Lackierermeister. Mit dem Pfund können wir natürlich wuchern."

Wie soll das Boot am Ende ausschauen? Ein Team denkt feuchtfröhlich nach und fertigt eine Skizze. SWR Isabella Hafner

"Das Gefühl, eine Familie zu haben, das erlebt man, wenn man an dem Samstag auf dem Bauhof ist."

Die meisten Teams bauen ihr Boot auf dem städtischen Bauhof und bekommen dort Hilfe. Am Samstag vor Schwörmontag müssen sie fertig sein. Michael Schwender, der Nabada-Organisator, liebt diesen Tag: "Das Gefühl, eine Familie zu haben, das erlebt man, wenn man an dem Samstag auf dem Bauhof ist. Da hocken alle zusammen, jeder hat nen Grill dabei, da wird getrunken, da wird geschwätzt, da wird Musik gehört." Und dann kommt auch noch Prominenz zur Vorab-Begutachtung der Boote: der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Nabada-Organisator Michael Schwender schwelgt in Glückseligkeit

Doch schon an diesem Montag Mitte Mai hat Michael Schwender glasige Augen, wenn er in die Runde schaute: "Mich freut’s ganz sakrisch, dass wir wieder alle an Bord haben, dass wir genug Fahrer haben, dass wir Mottoschiffe haben, dass alle Musikvereine außer einem zugesagt haben. Mich freut's saumäßig, dass alles wieder geklappt hat."