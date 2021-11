Motorradunfall mit zwei Schwerletzten

per Mail teilen

Bei einem Motorradunfall bei Bachhagel (Kreis Dillingen) ist am Sonntagnachmittag ein Ehepaar aus Ulm schwer verletzt worden. Eine 54-jährige Bikerin aus Burgau (Kreis Günzburg) erlitt leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben hatten sich beide Krafträder am Ende einer langgezogenen Rechtskurve gestreift. Das Motorrad mit dem 54-jährigen Ulmer und seiner 53-jährigen Frau stürzte um. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser nach Heidenheim und Ulm. Die Motorradfahrerin aus Burgau kam nicht zu Fall und wurde nur leicht verletzt. Wegen des unklaren Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße zwischen Bachhagel und Sachsenhausen zwar wegen des Unfalls viereinhalb Stunden lang gesperrt.