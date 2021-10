per Mail teilen

Bei einem Motorradtreffen in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat die Polizei am Sonntag fünf Fahrzeuge beschlagnahmt. Bei acht Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, weil unerlaubt technische Änderungen vorgenommen worden waren. Laut Polizei wurden mehr als 60 Motorradfahrer überprüft. Die Motorradfahrer hatten sich in den sozialen Medien zu dem Treffen verabredet.