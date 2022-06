Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

In den Landkreisen Günzburg und Dillingen hat es am Samstag mehrere schwere Unfälle mit Motorrädern gegeben. Bei einem Unfall auf der Umgehung von Gundremmingen (Kreis Günzburg) wurde eine 62-jährige Motorradfahrerin, die mit einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs war, lebensgefährlich verletzt. Sie war laut Polizei beim Überholen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt und in die Böschung geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Universitätsklinikum Augsburg. Der Hubschrauber war am Samstag auch in Wertingen im Kreis Dillingen im Einsatz. Ein 46-jähriger Motorradfahrer hatte zum Überholen angesetzt, obwohl der Wagen vor ihm nach links abbiegen wollte. Der 46-Jährige landete auf dem Dach des Autos und erlitt schwere Verletzungen. In Neuburg an der Kammel im Kreis Günzburg rutschte die Maschine eines 50-Jährigen auf einer Ölspur aus. Der Fahrer des Traktors, der das Öl verlor, hatte bereits ein Warndreieck aufgestellt.