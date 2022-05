per Mail teilen

Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Sturz auf einer Landstraße bei Scharenstetten (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen. Laut Polizei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Fahrer stürzte und prallte gegen eine Brücke. Trotz der Hilfe durch einen Autofahrer, Ersthelfern aus Scharenstetten und dem Notarzt starb der Mann noch an der Unfallstelle.