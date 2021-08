Bei einem Unfall in Breitenthal (Kreis Günzburg) ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte der 52-Jährige zwei Traktoren überholen.

Beide Traktoren fuhren auf einer Verbindungsstraße hinter einander, der zweite mit einem Anhänger. Nach Polizeiangaben wollte der 27-jährige Fahrer des ersten Traktors nach links in ein Feld abbiegen. Dabei übersah er den von hinten kommenden Motorradfahrer, der zum Überholen angesetzt hatte. Der Traktorfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der Notarzt konnte den schwerverletzten Motorradfahrer nicht mehr retten. Mario Obeser

Notarzt konnte Verletzten nicht mehr retten

Der Motorradfahrer krachte in die Seite des Traktors. Der 52-Jährige starb am Unfallort an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Ein Sachverständiger soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft die genauen Umstände des Unfalls klären.

Schwerer Motorradunfall auch bei Heroldstatt

Einen weiteren schweren Motorradunfall gabs es am Samstagabend bei Heroldstatt (Alb-Donau-Kreis). Laut Polizei hatte ein 23-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen Richtung Ennabeuren übersehen, dass ihm der 62-jährige Motorradfahrer entgegenkam. Trotz eines Bremsmanövers prallte das Motorrad gegen das Heck des Autos. Beim Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Auto kracht bei Achstetten in Traktor

Bei Achstetten (Kreis Biberach) ist am Samstag ein Auto in einen Traktor gefahren. Der Aufprall war so heftig, dass die Zugmaschine umgeworfen wurde. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Nach Polizeiangaben wollte der Traktor nach links abbiegen. Ein 47-jähriger Autofahrer schätzte die Situation falsch ein und prallte mit seinem Wagen in die Seite des Traktors.