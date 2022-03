Bei einem Unfall in Westerheim im Alb-Donau-Kreis ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 41-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen einen Richtungspfeiler neben der Fahrbahn. Er starb noch am Unfallort.