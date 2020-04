per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag Nachmittag in der Nähe von Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) bei einem missglückten Überholmanöver schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah der Motorradfahrer beim Überholen eines Kleinlasters einen entgegenkommenden 40-Tonner und stieß mit diesem zusammen. Bei dem folgenden Sturz zog sich der 42-Jährige schwere Verletzungen zu. Sein Motorrad ging in Flammen auf. Die Straße war über längere Zeit voll gesperrt.