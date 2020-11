per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in der Ulmer Innenstadt mit Tempo 125 geblitzt worden. Die Polizei wertete die Fahrt des 39-jährigen Fahrers als illegales Rennen, der Tatbestand sei auch bei einem einzelnen Fahrer erfüllt, wenn er nur fahre, um schnell zu sein, so ein Sprecher. Das Motorrad und der Führerschein wurden beschlagnahmt.