per Mail teilen

In Lonsee im Alb-Donau-Kreis ist am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer auf der Bundesstraße 10 im Ortsteil Urspring unterwegs. Er bog von der Bundesstraße ab und übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 41-Jährige prallte mit seiner Maschine in die Seite des Autos und stürzte auf die Fahrbahn.