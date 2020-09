In Ulm ist am Dienstag ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Der 62-Jährige wollte laut Polizei eine Reihe Autos überholen, die an einer roten Ampel warteten. Die Ampel aber schaltete auf grün, die Kolonne setzte sich in Bewegung. Der Versuch des Motorradfahrers, sich dennoch vor die Kolonne zu setzen, misslang. Der Biker prallte gegen ein Straßenschild.